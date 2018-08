Niña de 10 años salva la vida de su primo recién nacido

A una niña de 10 años de Virginia se le atribuye haber salvado la vida de su primo recién nacido. Esto Sucedió el lunes por la tarde en la casa de la familia. La niña de nombre ‘Chloe Carrion’ estaba en casa con su prima de 21 años. Cuando de repente la prima le dice a la niña que tiene dolor de estómago.

"Bueno, al principio ella dijo que no se sentía bien, al comienzo del día", le dijo Chloe en entrevista. "Así que llamé a mi madre y me dijo que la llevaría al hospital después del trabajo".

Chloe dijo ¡Gritó mi nombre y dijo tuve un bebé! Y yo dije, '¡No, no tuviste un bebe!' Y ella dijo: 'Sí, lo tuve' ". Según informes la familia no sabía que la tía estaba embarazada.

Chloe dice que luego corrió al baño, donde su tía acababa de dar a luz en el baño.

"Ella me dio el bebé porque se metió en la bañera y perdió mucha sangre, por lo que se cayó y se desmayó. Así que llamé al 911", dijo Chloe. Luego le llamo, Facetimed a su madre, April West.

Chloe dijo que se acordaba haber visto varios videos de YouTube sobre el cuidado de muñecas y decidió poner esas habilidades a trabajar con lo real.

"Los videos me ayudaron a envolverlo y limpiarlo de todo", dijo.

Chloe incluso cortó el cordón umbilical del bebé, con la ayuda de los operadores del 911 que la guiaron a través de él.

Madre eh hijo fueron llevados al hospital y están bien.

En cuanto el por qué la tía de Chloe no le había contado a nadie sobre su embarazo, los familiares dijeron que estaba asustada y abrumada. Pero que tiene toda la intención de criar a su bebe.

La tía incluso dejo que Chloe que le pusiera el nombre al bebe. Él bebe es un niño sano que se llamaran Isaac

