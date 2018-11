"NO TODOS LOS HÉROES LLEVAN CAPAS ': Equipado con un casco y una pala observamos cómo este hombre salva la noche de Halloween en Houston.

Este hombre se puso las pilas No todos los héroes usan capas, y uno en particular estaba equipado con un casco y una pala.

El clima severo y las inundaciones en Houston tuvieron como objetivo interrumpir los planes de la noche de Halloween para todos nosotros que vivimos en Houston, TX. Fue una tarde/noche de mucha lluvia, calles y carreteras inundadas.

La autopista 288 fue un gran problema en el viaje del miércoles por la noche. Los carriles hacia el norte que se dirigían hacia el centro de Houston estaban completamente bajo agua y no se podía pasar y la lluvia no paraba.

Sin embargo, este héroe localizo rápidamente el problema. Se metió al agua y se puso a limpiar el drenaje, usando solo un casco y una pala. En el video se ve que cuando limpio el drenaje el agua rápidamente se fue. Trafico empezó a moverse y el cómo todo un superhéroe, se alejó y no se volvió a ver. !Bravo!

Para mirar el video hazle clic aquí:

