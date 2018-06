Oficial de la policía consuela a bebe momentos después de un accidente

Un oficial de policía de Dallas está siendo elogiado por consolar a un bebé de 3 meses momentos después de un accidente. EL vehículo en el que él y su familia viajaba choco contra un objeto en una zona de construcción en el área del centro de Dallas, TX lo que provoca que el vehículo se volcara. Dentro del auto había tres niños, de 5, 2 y 3 meses de edad, y sus padres. El padre sufrió una fractura en un brazo y una lesión en la cabeza, pero todos los demás en el automóvil, incluido el bebé de 3 meses, parecían estar bien

El oficial Boice dijo “Ese también podría ser mi hijo Y que alguien tratara a mi hijo de la misma manera".

"Lo mejor que puedo hacer es mantenerlo, acurrucarlo, cantarle las mismas canciones que les canté a mis hijos cuando tenían esa edad", dijo Boice.

La policía dice que las imágenes muestran un lado compasivo de la aplicación de la ley que el público no suele ver.

.@DallasPD @Dallas_Sheriff working a major crash. Five ppl transported...two adults and three children. Details: @FOX4 @GoodDayFox4 pic.twitter.com/v5jcdMtZPC