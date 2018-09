Orangután le besa el estómago a una mujer embarazada

Es que los animales son increíbles. En el video se ve que la orangután esta cariñosa con la mujer que esta parada enfrente de ella a través del vidrio en un zoológico. Y de repente el orangután le besa la estomago a la mujer embarazada. Dándole un beso al hijo que lleva en el vientre. En el video se ve que la mujer dice “voy a llorar” de la emoción que tiene.

Es increíble como son los animales sienten

See the sweet moment an orangutan kisses a pregnant woman's baby bump through the glass at the zoo. ❤️ pic.twitter.com/CcLHiTBl5P