Pareja de Florida construyó una ventanilla de autoservicio en su casa móvil para vender drogas

Una pareja de Florida fue arrestada la semana pasada después de que los sorprendieron supuestamente vendiendo drogas atreves de una ventanilla que construyeron ellos mismos usando la venta de la cocina de su casa móvil.

William Parrish Jr. y McKenzee Dobbs de Ocala, Florida, fueron arrestados el 23 de agosto después de que los investigadores allanaron su casa móvil

Según informes de la policía de Ocala dijo que la pareja había convertido una ventana de la cocina en un drive-thru para que los clientes no tuvieran que entrar y salir constantemente de su casa, lo que podría atraer una atención no deseada. La casa tenía letreros que indicaban a las personas dónde conducir e indicaron si estaba abierta o cerrada, dijo la policía.

"Estábamos viendo algunos incidentes de sobredosis que estaban sucediendo en esta área en particular, específicamente en este lugar en particular", dijo el capitán de la policía de Ocala, Steven Cuppy. "Alli [hubo> algunas ventas de heroína que estaban ocurriendo allí. Posteriormente, a través de la investigación, pudimos determinar que el producto estaba mezclado con fentanyl.”

