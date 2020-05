Parque acuático del área de Katy se está preparando para la reapertura

Estamos ya en la próxima fase de reaperturas alrededor de Texas

Typhoon Texas en Katy anuncio segun el informe del canal 13 que probablemente este abierto para Memorial weekend. Según los Centros para el Control de Enfermedades, es seguro nadar en piscinas y jacuzzis tratados químicamente.

El parque permanece cerrado al público. Aún así, las preparaciones están en marcha para garantizar que este listo para abrirse lo antes posible. Llevarias a los niños?

