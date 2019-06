Pierde por dos horas la vista al ponerse pestañas postizas

Esta muchacha perdió su vista por dos horas porque le pusieron pegamento de uñas en sus pestañas. Esta chica fue a un lugar nuevo, donde los ojos se le hincharon, tenía dolor, y casi pierde su vista.

Tengan cuidado donde van a ponerse las pestanas.

Girls be very very careful where you get your eyelashes done!!I got my individuals done today somewhere new and it turns out they used nail glue on my lashes. I genuinely lost my sight for 2 hours. Thankfully the swelling has gone down, but there still very sore. Be careful-- pic.twitter.com/NmsFr9QSbk