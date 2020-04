Precios de la gasolina caen a menos de $ 1 en 13 estados durante la pandemia de coronavirus

Personas en al menos una docena de estados están viendo precios de la gasolina por menos de $ 1, ya que la demanda ha disminuido durante esta pandemia de COVID-19.



Los precios están en su nivel más bajo en más de una década, con un precio promedio en todo el país de $ 1.82 por galón.

Está a un dólar menos que esta vez el año pasado.

Para la información completa hazle clic aquí

Gas prices fall to under $1 in 13 states as demand drops during pandemic https://t.co/5tSYOc1CXl pic.twitter.com/xMpiFvtmSa