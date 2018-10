¿Qué hacer cuando ves un tornado mientras conduces?

Una vez que un tornado comienza a formarse, puede aterrizar en segundos.

No intentes superar un tornado en tu automóvil. Si está lo suficientemente lejos de un tornado, conduce en un ángulo de 90 grados lejos del tornado.

Si el tornado está cerca, abandona tu automóvil y busca refugio en una estructura sólida. Si no hay edificios cerca, encuentre un punto bajo o una zanja lejos pero retírate de tu automóvil. También debes evitar ir a las casas móviles, que son más peligrosas que estar en tu auto. Si estás atrapado en tu automóvil, abróchate el cinturón de seguridad y cúbrete la cabeza debajo del parabrisas y las ventanas para evitar el vidrio quebrado.

