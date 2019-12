Reportera de TV persigue cargos de agresión sexual contra el corredor que le dio una nalgada

La reportera que recibió una nalgada cuando estaba dando un reportaje en vivo en Georgia el sábado persigue cargos de agresión sexual, según la información.

Según el informe policial obtenido por TMZ Sports, Alex Bozarjian de WSAV estaba informando desde River Bridge Run en Savannah, Georgia, cuando un corredor llamado Tommy Callaway "se acercó por detrás de ella y le dio una nalgada". Ella describe el incidente como un "golpe y agarre" –

La joven de 23 años se indignó por las acciones, calificándolas de "violadoras" y "vergonzosas".

Tommy Callaway ya tiene abogado y dio estas declaraciones:

"Si bien lamentamos la situación, el Sr. Callaway no actuó con ninguna intención criminal".

"Tommy es un esposo y padre amoroso que es muy activo en la comunidad. Hemos estado en contacto con WSAV y representantes de la Sra. Alex Bozarjian, así como con miembros de la policía de Savannah".

