San Antonio y Dallas requieren que los residentes usen mascarillas en público

Algunas nuevas reglas sobre el uso de máscaras faciales entrarán en vigencia este fin de semana en San Antonio y Dallas.



Si tienes más de 10 años y estás en un espacio público, ahora debes usar una máscara facial en San Antonio y Dallas, Texas.

El incumplimiento de las siguientes reglas en ambas áreas resultará en una multa de $ 1,000 o tal vez incluso en la cárcel.



San Antonio y Dallas no son los primeros lugares en Texas en hacer cumplir tales reglas.

