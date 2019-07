Saturno en oposición: el planeta pasa cerca de la Tierra hoy martes 9 de julio

¡Asegúrate de mirar hacia el cielo esta noche ya que Saturno estará tan cerca que podrías ver los anillos del planeta!

Saturno estará brillante durante todo el mes de julio, pero será una buena presentación hoy martes 9 de Julio cuando llegue a la oposición, según la información.

La oposición ocurre cuando la Tierra está completamente alineada entre el sol y otro planeta, formando una línea recta. En este caso, es Saturno, y la línea tiene una longitud de casi 900 millones de millas.

Hoy 9 de julio será la mejor noche para atrapar a Saturno porque estará en su punto más cercano y, por lo tanto, será el más brillante. Este será el mejor momento para observar el planeta alrededor de la medianoche, hora local.

Con un telescopio, deberías poder ver los anillos de Saturno, que están formados por partículas de polvo, roca y hielo. También podrías ver a Titán, la luna más grande del planeta.

