Se buscan en el condado de Harris por crueldad a los animales

¿Conoces a alguno de ellos? The Harris County Animal Cruelty task force and Crime Stoppers de Houston están pidiendo tu ayuda para identificar a estos sospechosos que son acusados de abuso contra animales.

Si tu crees que has sido testigo de crueldad de los animales, que incluye negligencia, abandonarlos, abuso, acaparamiento, tortura o peleas de perros, por favor llama, puedes informarlo en línea en www.927PAWS.org o puede llamar al 832-927-PAWS. Ellos no tienen voz y no se pueden defender. Defiéndelos tu ;)

También puede permanecer en el anonimato y llamar a Crime Stoppers al 713-222-TIPS.

