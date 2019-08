¡Se un héroe! ¡POR FAVOR ayúdalos que necesitan de ti los animales del refugio del condado de Harris

¡Se un héroe! ¡POR FAVOR ayuda a una mamá! --

El Refugio de Animales del Condado de Harris actualmente tiene madres con sus bebés que necesitan desesperadamente un hogar de acogida o rescate.

Para fomentar, envíe un correo electrónico a foster@phs.hctx.net.

Para rescatar, envíe un correo electrónico a rescueme@countypets.com

Aquí está el link para que los veas y vallas a rescatar uno

Our kennels are full with super cute dogs! We have over 250. Visit CountyPets.com to view all of them. We are open tomorrow from 1pm-5:30pm for adoptions and Saturday-Sunday from 11am-4pm. #adoptdontshop--