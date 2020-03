Según el gobernador Abbott, este es el primer desastre de salud pública declarado en el estado en 119 años, desde la era de la viruela

El mandato se produjo como parte de un desastre de salud pública, el primero del estado desde 1901, durante la era de la viruela.

Con las escuelas, gimnasios, bares y restaurantes en el área de Houston ya cerrados para frenar la propagación del coronavirus, el gobernador Greg Abbott ordenó la misma orden ejecutiva en todo el estado de Texas.

El jueves, Abbott anunció la orden de cierre para cubrir todas las partes del estado, sin que ningún condado desafíe las pautas federales.

El anuncio se produjo en medio de la asombrosa cantidad de casos identificados entre la declaración de desastre del governador Abbott el viernes pasado y la orden del jueves.

