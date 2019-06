Según la policía, al menos 2 heridos en la celebración de la victoria de los Toronto Raptors que recién se coronaron campeones de la NBA

Al menos dos personas resultaron heridas y dos quedaron bajo custodia el lunes después de que la policía dijo que se escucharon disparos cerca de la manifestación y el desfile de la victoria de los Toronto Raptors.

Los fanáticos de los Raptors llenaron las calles del centro de Toronto para celebrar a los recién coronados campeones de la NBA.

La policía de Toronto tuiteó que "habían localizado a 2 víctimas" y que sus lesiones eran graves, pero no amenazaban la vida. También dijeron que dos personas estaban bajo custodia y dos armas de fuego fueron recuperadas.

Aquí la información

SHOOTING:

Nathan Phillip's Square

-Bay St and Albert St

-Police have located 2 victims

-Injuries serious but not life threatening

-2 people in custody

-2 firearms recovered

-Investigating

^dh