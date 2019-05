Selfie que se toma Alex Rodríguez con Kim Kardashian y Jennifer López rompió una regla básica

Fueron unas de las más fotografiadas en la noche de Met Gala 2019 donde los artistas se presentan vestidas muy extravagantes.

Jennifer Lopez llevó un vestido de Versace con un escotazo que dejaba poco a la imaginación mientras que la esposa del rapero Kanye West usó un diseño exclusivo de Thierry Mugler que daba la ilusión de que estaba completamente mojada.

Ya a dentro de la gala Alex Rodríguez no se pudo resistir a captar el momento tomándose una selfie los cuatro, cosa que rompe una regla básica.Segun el informe

la editora de Vogue, y organizadora del evento, Anna Wintour tiene una regla para el evento. El que no lleven celulares, porque para ella es importante el que los artistas se diviertan, que platiquen durante la cena y que no estén metidos en los celulares. Por eso su regla es de no llevar celular al evento.

Que pasara por la selfie, no se sabe. Pero la foto esta super --

