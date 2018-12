Servicios funerarios para el presidente George H.W. Bush complicará el tráfico de Houston esta tarde ya que un amplio perímetro de seguridad requerirá numerosos cierres de calles.

La policía de Houston, bajo la dirección del Servicio Secreto, cerró las siguientes calles desde las 11 a.m. hoy miércoles hasta la 1 p.m. mañana jueves:

Sage y South Post Oak

Tangle y Woodway

Woodway entre Chimney Rock y North Post Oak

El tráfico en Woodway entre Chimney Rock y Loop 610 también será severamente limitado, dijeron las autoridades.

George H.W. Bush descansará en la iglesia episcopal de San Martín, 717 Sage Road, desde las 6 p.m. hoy miércoles a 6 a.m. mañana jueves. El público es bienvenido.

Los dolientes, sin embargo, tienen una gran cantidad de restricciones. No se permitirá fotografía, bolsas grandes o armas. Todos deben ir en autobús a la iglesia y no pueden conducir o caminar a St. Martins.

También "tienes que ir al Segundo Bautista", recalcó el jefe de policía asistente de Houston, Matt Slinkard.

Las personas deben registrarse en Second Baptist Church, 6400 Woodway, donde serán examinadas y luego pueden abordar un autobús de la Autoridad Metropolitana de Tránsito para St. Martins. Los autobuses se cargarán a las 4:45 p.m. hoy miércoles y saldrán de Second Baptist a partir de las 5:15 p.m. El último autobús saldrá a las 5:30 a.m. del jueves.

El funeral del jueves es solo por invitación.

