Si ves aviones volando por tu área, no te alarmes.

Si ves aviones por tu área, no te alarmes. Son aviones de la NASA volando sobre Houston y Galveston hoy como parte de entrenamiento. Pilotos de la nasa en entrenamiento y también es para una sesión de fotografías

Un vocero de la NASA dijo que los tres aviones que volaban por el centro de Houston y Galveston eran el G5, el G3 y el T-38.

Estos aviones se usan para misiones científicas interesantes que normalmente realizan otros centros de la NASA.

