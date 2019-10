Simone Biles lanza su primer lanzamiento en el Juego 2 de la Serie Mundial ¡con una voltereta!

Simone Biles nativa de Houston agregó su propio giro y volteo en el aire para comenzar el Juego 2 de la Serie Mundial el miércoles por la noche en el Minute Maid Park de Houston, TX. Houston Astros se enfrentaban a los Naciones de Washington. Ella hizo una voltereta increíble que volvió locos a la multitud que estaba presente. Todos le dieron un gran aplauso.

Simone Biles también recibió el balón firmado por el jardinero de los Astros Jacob Marisnick

Dear Gymnastics Code of Points,

La cuenta oficial del equipo de EE. UU. Compartió las imágenes del lanzamiento de Biles en Twitter:



When does this become the 'Biles' on the pitcher's mound?@Simone_Biles x #WorldSeriespic.twitter.com/IK5f1R19b7