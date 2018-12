Sully, el perro fiel del presidente George H.W. Bush

Sully sirvió fielmente, vigilando el ataúd y tratado como un miembro de la familia Busch.

El perro de servicio que brindó apoyo y compañía al presidente George H.W. Bush en sus últimos meses seguirá ayudando a los soldados heridos.

El presidente Bush se enorgulleció de presentarle al mundo a su nuevo miembro de la familia de cuatro patas en Twitter cuando recibió al perro en junio.

Bush dijo que Sully es un hermoso labrador bellamente entrenado de la organización sin fines de lucro VetDogs de Estados Unidos en Nueva York y que no podía estar más agradecido, especialmente por el compromiso de la organización con los veteranos. El grupo proporciona perros de servicio a los veteranos en necesidad.

Después del fallecimiento del presidente, los VetDogs de Estados Unidos le dijeron a ABC13 que estaban profundamente tristes y que estaban verdaderamente honrados de haber colocado a Sully, con el presidente para brindarle apoyo durante sus actividades diarias.

Sully tiene su propia cuenta de Instagram, donde se publicaban fotos de la pareja regularmente. buscalo bajo el nombre

sullyhwbush

