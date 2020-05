Texas pasará a la "fase dos" de reapertura de negocios

A partir del 22 de mayo, varias empresas pueden reabrir o ampliar la capacidad. Los restaurantes pueden abrir hasta un 50% de capacidad, Los bares y los boliches, gimnacio pueden abrir hasta el 25%.

El 31 de mayo, los deportes profesionales pueden reanudarse; el golf, las carreras de autos, el fútbol y el baloncesto. También los campamentos deportivos juveniles, los campamentos de dia y los campamentos duante la noche pueden regresar.

NEW: Texas to move into "phase two" of reopening businesses, Gov. Greg Abbott announces.



Starting May 22, a number of businesses can reopen or expand capacity. Restaurants can open to a 50% capacity, while bars and bowling allies can open to 25%.