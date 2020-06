Texas tiene 2,000 pacientes con COVID-19

Fue el segundo día consecutivo en que Texas informó un nuevo récord de hospitalizaciones, también se informaron diecisiete muertes, y 1.600 casos nuevos, según el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas.

según el informe el gobernador Greg Abbott dijo que el estado todavía está tratando de determinar por qué los números están aumentando, y mencionó el fin de semana del Memorial Day como un posible culpable. Desde las vacaciones de mayo, las hospitalizaciones en Texas han aumentado un 36%.

