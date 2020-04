Todos los parques del condado de harris están cerrados para fin de semana de pascua

La jueza del condado de Harris, Lina Hidalgo, emitió una orden de que todos los parques operados por el condado se cerrarán a partir del jueves a las 8 p.m. debido al brote de coronavirus. Hasta el lunes a las 8a.m.

“We are at a critical moment in our fight against COVID-19 and we cannot let our guard down,” @LinaHidalgoTX said after she announced all parks will be closed. https://t.co/E2wbm7Hrn3 pic.twitter.com/6TrEvhhfbn