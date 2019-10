Tornado arrasa el área de Dallas, dejando daños significativos y miles sin electricidad

Un tornado arrasó Dallas el domingo por la noche, dejando un rastro de graves daños en toda el área, incluyendo edificios derrumbados y líneas eléctricas caídas.

El daño se extiende a 17 millas de largo, dejó a más de 95,000 personas sin electricidad. Primeros respondedores se fue de puerta en puerta en algunos vecindarios para verificar a los residentes.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre los fuertes vientos y granizo.

Videos subidos a las redes sociales revelaron el tamaño y el impacto del tornado. Hazle clic aquí para toda la información

TERRIFYING - the person who posted this video says their friend recorded it in Richardson, Texas, during the tornado. The man who recorded the video is alive, and being checked out by paramedics. He apparently has some injury to his head. pic.twitter.com/WZ7TndljWP