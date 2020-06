Typhoon Texas reabre con nuevas reglas

El parque acuático Thyphoon Texas en Katy abrio sus puertas ayer viernes pero tendras que hacer cita con anticipacion para poder entrar. El parque operará solo con reservacion para garantizar que las multitudes estén dentro de los límites de capacidad..

También Typhoon Texas segun el informe puedes comprar un boleto de día por $ 44.99 por persona y obtienes el resto del verano gratis con visitas ilimitadas al parque pero se requiere reservacion.

