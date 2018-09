Un estudio encuentra que alrededor de 3,000 personas murieron 6 meses después de la llegada del huracán María a Puerto Rico

Los resultados emitidos el martes por la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken en la Universidad George Washington contrastan fuertemente con la cifra oficial de muertos de 64.

Esto también duplica la estimación provisional anterior del gobierno de 1,400.

Según informes los investigadores dicen que hubo un aumento general del 22 por ciento en el número de muertes desde septiembre de 2017 hasta febrero de 2018 en comparación con años anteriores. También dicen que los recuentos bajos iniciales llegaron en parte porque los médicos carecían de capacitación sobre cómo certificar las muertes después de un desastre.

Los ancianos y los más pobres estaban en mayor riesgo.

Aquí la nota completa:

An independent investigation ordered by Puerto Rico's government estimates that 2,975 people died within 6 months as a result of Hurricane Maria. https://t.co/B4YIgcJnJ1