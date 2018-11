Un holandés de 69 años quiere legalmente tener 49 años.

Un hombre de 69 años le Pidió a un tribunal que aprobara su solicitud de un nuevo cumpleaños que oficialmente cumpliría 49 años.

Emile Ratelband dice que se identifica como un joven de 49 años y quiere que su edad cambie legalmente para poder conocer a más mujeres

"Con esta libertad de elección, elección de nombre, libertad de escoger tu sexo, quiero tener mi propia edad. Quiero controlarme", dijo el jueves.

Ratelband también dice que quiere evitar la discriminación por edad en la sociedad, especialmente en sitios web de citas.

Él también dice que el gobierno holandés podría beneficiarse si aceptara la demanda de su edad. Dijo que estaría feliz de perder su pensión mensual de alrededor de 1,200 euros ($ 1,370), una concesión que estima que le ahorrará cerca de 300,000 euros ($ 343,000) durante los 20 años que quiere que le quiten de su edad.

Se espera que el tribunal de la ciudad central de Arnhem emita una resolución en unas cuatro semanas.

