Un juego de béisbol juvenil de Colorado estalla en una pelea cuando los padres se meten al campo

Coaches y los padres que estaban descontentos con un juego de béisbol", jugado por niños de 7 años y oficiados por un árbitro de 13 años, "se apoderaron del campo" y comenzaron a atacarse mutuamente.

Aproximadamente una docena de padres frustrados con el juego empiezan atacarse. El incidente ocurrió poco antes del mediodía del sábado en un campo de béisbol en la Escuela Primaria Westgate del área de Denver, dijo el Departamento de Policía de Lakewood en Facebook. "Creo que lo más triste de todo esto es que estamos hablando de un juego de béisbol de 7 años", dijo el portavoz de la policía, John Romero en una entrevista. "Creo que son los padres los que tienen que crecer".

These adults took over the field and began assaulting each other on 6/15 during a youth baseball game. We're looking for any info, in particular to ID the man in the white shirt/teal shorts. Several people have already been cited in this fight and injuries were reported. pic.twitter.com/ieenhwCrbU