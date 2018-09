Un motociclista muere después de haber sido expulsado por la rampa del North Loop

Un motociclista muere después de perder el control de su moto durante una persecución. El motociclista fue expulsado y callo sobre la rampa de conector del 610 Norte y el Eastex Freeway al nornoroeste de Houston.

Según informes todo empezó cuando el oficial lo detuvo en el centro de Houston. El oficial le estaba ejecutando las palcas y es cuando el conductor de la moto se puso en marcha y arranco.

El oficial iba detrás del él pero perdió de vista al sospechoso cuando agarraba la rampa del 610 Norte para conectar con el 59 norte Eastex Freeway.

"Esa es una caída significativa. Creemos que el conductor fue expulsado después de chocar contra la pared de cemento y el golpeó de abajo", dijo Kevin Quinn, Director de Comunicaciones de la Oficina del Comisionado del Condado de Harris 1.

El sospechoso murió en el hospital. Y llevaba un casco puesto.

El caso está siendo asumido por la División de Homicidios del Departamento de Policía de Houston.

