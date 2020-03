el fallecio ayer jueves debido a complicaciones relacionadas con COVID-19, su familia dice que el no fumaba, no bebía, el era físicamente activo y comía una dieta saludable.

"Se oye que las personas que mueren son mayores o tienen problemas de salud anteriores, pero él no era ninguno y el virus lo derribó con fuerza", dijo su esposa.

Hazle clic aqui para la nota completa: