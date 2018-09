Un troquero rescata 64 perros y gatos de Carolina del Sur cuando se acercaba el huracán Florence

Historias como estas me encantan porque son positivas. Tony Alsup es un troquero de 51 años de edad de Greenback, Tennessee es considerado un héroe por rescatar a 64 mascotas de los refugios de Carolina del Sur cuando se acercaba el huracán Florence. El manejo su autobús escolar vacío en cuatro ciudades diferentes de Carolina del Sur para rescatar los animales como pudo antes de huir de la tormenta. Tony Alsup hizo paradas en Orangeburg, Georgetown, Dillon y North Myrtle Beach, lo que llevó a un autobús lleno de 53 perros y 11 gatos.

El gran autobús amarillo huyó de la costa y se dirigió hacia el oeste, donde transportó a sus 64 pasajeros peludos a Foley, Alabama. Una vez allí, las mascotas se distribuyeron en refugios de todo el país para su adopción. "Es muy fácil para las personas adoptar a las mascotas pequeñas y los más bonitos. Nos enfrentamos a los que merecen una oportunidad a pesar de que son grandes y un poco feo. Pero me encantan los perros grandes, y encontramos lugares para ellos” dijo el troquero.

En agosto pasado, el huracán Harvey estaba apuntando a Houston cuando Alsup vio un pedido en línea para que cualquiera y todos los que pudieran ayudar a evacuar a los animales del refugio salieran de peligro. Él ofreció voluntariamente su ayuda y su camioneta. Es entonces cuando el mejor decidió comprarse un autobús escolar para poder ayudar a rescatar a más macotas.

Tony Alsup ya ha rescatado mascotas de lugares afectados por huracanes, incluidos Texas, Florida y Puerto Rico.

As Hurricane Florence barreled toward the coast, a trucker from Tennessee raced into four South Carolina towns to evacuate animal shelters. Using his school bus, he evacuated 64 dogs and cats, and it turns out it’s not the first time he’s done so https://t.co/BjXMaoU7w1