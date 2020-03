Si busca algo divertido para que hagan tus hijos mientras están en casa? ¡Ahora puedes hacer un viaje virtual al zoológico de Houston!

Todos los días de la semana a las 11 a.m., el zoológico se activará en Facebook para brindar a los espectadores una visión detrás de escena de lo que se necesita para cuidar a los animales que viven allí.

Hazle clic aqui para la informaciion completa:

How you can take a virtual trip to the Houston Zoo! https://t.co/MOucs7Owny pic.twitter.com/m8bPsJJ8q8