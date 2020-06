United airlines requiere que los pasajeros confirmen que están libres de COVID-19

Ahora casi todas las aerolíneas requieren el uso de máscaras a bordo,

United airlines da un paso más allá y requiere que los pasajeros confirmen que están libres de COVID-19

Antes de volar, United airlines quiere que completes una "autoevaluación de salud" y una lista de verificación "Listo para volar" durante el proceso de registro.

La lista de verificación deberá completarse para recibir el boleto para viajar y se puede hacer en persona en el mostrador o digitalmente a través de la aplicación móvil y el sitio web de la aerolínea.

