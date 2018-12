Los Hashtags Mas Usados En El 2018

A pocos dias de que termine este año comienzan a salir las listas de lo mas popular en todas partes.



Y si hay algo que se ha hecho parte de nuestras vidas ultimamente son definitivamente las redes sociales. Donde compartimos videos y fotos diariamiente.

Una de las plataformas mas populares para compartir nuestras fotografias del dia a dia es sin dudarlo Instagram y a continuacion te presento los #Hashtags mas populares del año.



10. #Followme

Uno definitivamente usado para conseguir seguidores.



9. #Like4Like

Asi como que me das like y te doy like sale?



8. #TBT

Los jueves retros son la onda y muestra de ello el hashtag throwback Thursday



7. #cute

Lo usaste?



6. #Happy

La felicidad fue parte de muchas fotos



5. #Beautiful

La que es linda es linda



4. #Fashion

Digo, todos conocemos a algun modelo de instagram no?



3. #Photooftheday

Por esos que suben selfies diarias, pues hay que describirlas como la del dia



2. #Instagood

Si no es bueno en instagram, no es bueno



1. #Love

Love is Love



Y tu, usaste alguno de ellos?



Hablando de instagram, me puedes seguir en @eldiegoramos