Los Trajes Mas Populares Para Halloween

El Halloween ya esta a la vuela de la esquina y si aun no tienes tu traje no te preocupes que aqui esta la lista de los mas populares este año para que te vayas dando una idea.



Aun tienes tiempo para ir a comprar o ingeniartelas y hacerlo tu mismo!



5. Super Heroes

Este año esta muy de moda los trajes de super heroes que van desde Batman, Spider Man hasta Super man. Estos si estarian medios dificiles de hacerlos asi que comprarlos seria lo mas facil y conveniente.



