Luis Miguel La Serie ¡Ya Esta Disponible En Netflix!

Por Diego Ramos



A poco mas de un año de que se estrenara Luis Miguel La Serie hoy vuelve a ser tendencia y es que desde ya la serie esta disponible alrededor del mundo en su totalidad a traves de la plataforma Netflix.



Diego Boneta, protagonista de la serie, lo comunico a traves de su cuenta de Instagram. Y es que tras finalizar un año atras, era casi imposible encontrarla completa en internet.



Luis Miguel La Serie fue una de las mas exitosas en el 2018. Contando la historia que hay detras del Sol De Mexico, desde como inicio su carrera, los abusos de su padre Luis Rey, hasta el polemico tema de la desaparicion de su madre Marcela.



La serie, que revivio la carrera de Luis Miguel, cuenta con 13 capitulos y estuvo en tendencia cada domingo durante su transmision en TV abierta en Estados Unidos y a traves de la misma plataforma en Latinoamerica.



Semanas despues de finalizar la primera temporada se confirmo una segunda. Aun se desconoce cuando estrenara y si veremos nuevamente a Diego Boneta interpretando al cantante.





Great news!! The first season of Luis Miguel the series is finally available worldwide. Only on @Netflix. ••• Grandes noticias! La primera temporada de Luis Miguel la serie ya esta disponible en todo el mundo. Solo en @Netflix.