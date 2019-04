Madonna, Katy Perry Y Alicia Keys Se Unen Al Reggaeton

Por Diego Ramos



El Reggaeton esta en pleno apogeo alrededor del mundo y es por eso que muchos artistas de diferentes generos musicales se han unido a los artistas latinos que estan llevando el Reggaeton a lo mas alto.



Empezamos con el estreno de la que es considerada la reina del Pop; Madonna. Madonna estreno el Miercoles la cancion llamada Medellin y para incursionar en el mercado latino se unio a Maluma. Si! A Maluma. Quien lo hubiera pensado verdad?



Video of Madonna, Maluma - Medellín (Audio)

Video of Con Calma Remix - Daddy Yankee + Katy Perry feat. Snow (Official Lyric Video)

Video of Pedro Capó, Alicia Keys, Farruko - Calma (Alicia Remix - Official Video)

Otra que no se quedo atras fue Katy Perry, quien se une al Remix Oficial de la ya exitosa cancion Con Calma de Daddy Yankee. Aunque aun no hay video oficial puedes encontrar el video con la letra de la cancion. El remix quedo muy bueno asi como el español de la cantante.Y por ultimo quien se unio al sabor latino fue Alicia Keys. Esta cantante fue la que mas me sorprendio ya que jamas imagine a aquella chica que algun dia cantara If I ain't got you ahora interpretando Calma junto a Pedro Capo y hasta cantando en español.Otros artistas que con anterioridad se unieron al Reggaeton fueron Justin Bieber y Beyonce, quien acompañara a J Balvin en el remix de Mi Gente.