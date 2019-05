Maluma Causa Polemica Con Comentarios Y Borra Su Cuenta De Instagram

Por Diego Ramos



El cantante Colombiano Maluma vuelve a estar en el ojo del huracan, esta vez por comentarios que hizo en las historias de su Instagram.



Todo empezo cuando el cantante compartio un video en su cuenta. En dicho video se puede ver a Maluma cargando y apapachando a un leon bebe.



Fueron muchas las criticas que recibio el cantante, ya que seguidores pensaron que este animalito era la mascota de el interprete de HP. Debido a esto, el cantante decidio hacer una aclaracion en sus historias de la misma red.



"Estaba leyendo los comentarios del ultimo post que puse con un leon, con mala mia. Osea no entiendo osea, osea porque hay gente tan estu*%#& que cree que eso es una mascota mia. Osea no entienden que esta ahi porque lo estan ayudando, porque lo rescataron..." comento un poco molesto Maluma.



Los videos fueron despues borrados por el cantante, pero usuarios tuvieron el tiempo de guardarlos. Posteriormente el cantante tambien borro su cuenta de Instagram.





TOTALMENTE DE ACUERDO CONTIGO @maluma Leímos los comentarios y carecen de toda sensatez, de lógica y sobre todo de amor verdadero por los animales ----‍♀️----‍♂️ La gente no piensa antes de escribir...que vergüenza!! Los invitamos a seguir la cuenta de @blackjaguarwhitetiger para que se informen en cuanto a la sacrificada e inmensa labor que realizan allá. #BastadeCriticas #MasAyuda #CienporCientoAnimalistas #Respeto #Tolerancia #blacktigerwhitejaguar #mexico #MalaMiaBJWT -- ♛Maluma♛ #malumaworldtour #prettyboydirtyboy #malumalovers #1111 #experiencia1111 #MalumaDailyUpdates #MalumaBaby #Maluma #reggaeton #trap #tattoos #malumaphotos #musicaurbana #viral #viralvideos #malumaontour #malumavideos #TeamMaluma #malumaniaticas #maluma #instamaluma #instagram ---- #Follow us for Maluma Updates Video Edit by @malumadailyupdates