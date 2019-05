Marco Antonio Solis Lanza Dueto Musical Junto A Sus Hijas

Por Diego Ramos



El cantante Mexicano Marco Antonio Solis acaba de lanzar una nueva version de su clasico ¿Donde Estara Mi Primavera?



Una version mas acustica y que va de la mano de sus 2 hijas Alison y Marla Solis. La cancion y el video vienen un poco frescos y en ellos se puede ver no solo el talento de esta familia, sino la belleza de las hijas del cantante.





