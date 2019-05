Maribel Guardia Cumple 60 Años Y Lo Festeja Con Tremenda Foto

Por Diego Ramos



Si hay alguien por la que no pasen los años es sin duda Maribel Guardia.



La actriz y cantante esta celebrano hoy 60 años de edad y para festejarlo decidio compartir una fotografia en su cuenta de Instagram.



En dicha publicacion, Maribel Guardia dejo ver sus encantos y dejo a la imaginacion sus atributos.



Y eso no fue todo, tambien compartio un video del detras de camaras de la sesion de fotos donde deja ver su escultural cuerpo a sus 60 años.





En mi #cumpleaños doy Gracias a Dios---- por la vida, salud, familia, amigos, por mi público que me ha apoyado durante todos estos años. Un regalo para todos ustedes: #foto @pavelantonfoto #diseño @alexmata21 #makeup @thhorgz #hairstyle @emilianaperezhair ----❤️--LQM❤️