Marjorie De Sousa Debuta ¡Como Cantante!

Por: Diego Ramos



La famosa actriz Venezolana Marjorie De Sousa debuto estos dias ¡como cantante!



La ex-pareja de Julian Gil presento en el programa Un Nuevo Dia su tema 'Un poquito tuya' que sera parte de una nueva telenovela donde Marjorie protagonizara junto a Jorge Salinas y Lorena Herrera.



Dicho tema fue escrito por el compositor Joss Favela, aqui te presento un pedacito:



Las criticas no se hicieron esperar y varios cibernautas expresaron preferirla como actriz. 'Hay mija quedate como actriz --‍♀️' dijo un usuario. Otro de los comentarios fue 'Creo no fui la única que se dio cuenta que no canta'.¿Que te parecio el debut de Marjorie?