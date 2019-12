Abraham Quintanilla Deja En Claro Que Usar Imagen De Su Hija No Es Facil

Por Diego Ramos



Si aun existia una duda de el poder que tiene Abraham Quintanilla sobre todo lo que tenga que ver con Selena, en los pasados dias se ha despejado por completo.



Hace unos dias el padre de la desaparecida cantante presento una demanda en contra de una compañia de ambientadores para carros. La demanda fue interpuesta porque la compania Fuchila Fresheners LLC uso la imagen de Selena sin el concentimiento de Quintanilla, quien tiene todos los derechos sobre la imagen de Selena.



La demanda interpuesta en Los Angeles busca que se le prohiba a la compañia usar el nombre y/o imagen de la cantante en sus productos.





Por si eso fuera poco hace unos meses se anuncio que habria un crucero que estaria basado eny su musica que saldria de Kemah. Mismo crucero anuncio hace unos dias que ya no estara 'basado' en, sino en la Musica Tejana. Los presentes aun podran disfrutar de una tarde con musica Texana, bares y la vista a Clear Lake.Aunque se desconocen los detalles del porque el cambio de nombre de el crucero muchas personas en redes sociales asumieron que pudo ser por el padre de la cantante.Estas dos situaciones no son las unicas en las que personas han tenido problemas por usar o querer usar la imagen de Selena. Hace varios años Abraham interpuso una demanda que no permitio a, viudo de, hacer una serie basada en su libro.