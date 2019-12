Acusan A Becky G De Robarse Idea Para Su Linea De Cosmeticos

Por Diego Ramos



Becky G se encuentra de estreno y no precisamente en la musica. La cantante acaba de lanzar su nueva linea de cosmeticos llamada 'Hola Chola' en colaboracion con la compania Colour pop.



Con esta nueva linea de cosmeticos la cantante originaria de Inglewood, California quiere rendirle homenaje a la herencia Mexicana.



La linea 'Hola Chola' conformada por labiales, delineador de ojos, entre otras cosas trae inspiracion de los colores tan llamativos que usaban las mujeres en los años 90s y 2000s.





My latest @colourpopcosmetics collection is finally here! -- Landed to see that the PR boxes are sold out!!! ---- And heard that the roller gloss is our top seller! -- I love you guys so much! You guys know how much I love makeup. LIKE SO MUCH! So to get to express my creativity with it and share it with you guys makes me so happy --❤️ #BeckyGxColourPop Shop the collection now at the link in my story!