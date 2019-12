ALAN PULIDO SE DESPIDE DE LAS CHIVAS DEL GUADALAJARA

Related: Sigue a Lawrence Barajas

El delantero mexicano Alan Pulido se corono campeón de goleo con 12 anotaciones del torneo regular del futbol mexicano.

Despues de tener una de las mejores temporadas de su carrera se empezó a rumorar que Alan muy pronto estaría saliendo de la Chivas para emigrar a la MLS.

De acuerdo con TUDN San Jose QUAKES74 esta interesado en Alan Pulido y estaría pagando hasta 10 millones de dólares por el traspaso de Alan Pulido.

HUGE ----



According to TUDN, #Quakes74 are set to bid $10 million for 28-year-old Mexican int'l striker Alan Pulido.



Pulido was the leading scorer for this past season in Mexico with Chivas. Pulido is interested because of the salary and quality of life. https://t.co/CGZfVxAWzd