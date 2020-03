ANTES MUERTA QUE SENCILLA #LAMODAENTIEMPOSDECORONAVIRUS

Related: Sigue a Lawrence Barajas

La presidenta de Eslovaquia Zuzana Caputova se ha convertido en trending topic porque a pesar de la pandemia del Coronavirus ella no pierde el glamour.

La jefa de estado de Eslovaquia a causado furor y a ganado nuevos fans debido a que en las ultimas conferencias de prensa se le ha visto con el tapabocas combinado con su vestuario del día. Todos los miembros de su gabinete llevan puestas los tapabocas comunes, pero ella tiene los suyos del mismo color de sus vestidos.

Don't need to loose your taste & style, while fighting #Covid_19 cudos to Slovak President Zuzana Caputova! pic.twitter.com/w5jdMHvTVm

I wish every success to PM Igor Matovic and his new government of #Slovakia. Entrusted with great responsibility to lead our country in these difficult times, in unity and with compassion. #PrimeMinister #president #government #Covid_19 pic.twitter.com/KLEeAtulLz