ANTHONY JOSHUA DERROTA EN ARABIA SAUDITA A EL BOXEADOR MEXICANO ANDY RUIZ

Esperamos cinco meses para la tan esperada revancha entre el boxeador mexicano Andy Ruiz y Anthony Joshua donde el boxeador británico derroto por decisión unánime a el boxeador mexicano Andy Ruiz.

Resultado de un gran entrenamiento que tuvo el retador Joshua, fuimos testigos de cómo su gran físico y magnifico velocidad fueron los factores que hicieron la diferencia para que derrota sin ningún problema a Ruiz.

Andy lo vimos subido de peso y fuera de forma con muchos problemas para poder conectar con golpes certeros a Anthony Joshua. Despues de la victoria de Joshua al final de la pelea los dos boxeadores estaban de acuerdo en hacer una tercera pelea.

La pelea se fue hasta los 12 rounds donde Anthony Joshua fue el vencedor por decisión unánime

