Anuncian 'Selena Veinticinco' Un Concierto Homenaje A Selena

Por Diego Ramos



El proximo 31 de Marzo se conmemoran 25 anos de la muerte de la reina de el Tex-Mex Selena Quintanilla.



Para celebrarlo Suzzete Quintanilla, hermana de Selena y presidenta de Q Productions acaba de anunciar un concierto en conmemoracion de la desaparecida cantante.





‼️‼️um who’s excited??? Cause I am #selenaquintanilla #selenaylosdinos #selenaandchris #dance #song #tribute