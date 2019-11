ARGENTINA LE GANA 1-0 A BRASIL CON GOL DE MESSI

Related: Sigue a Lawrence Barajas

La selección de Argentina le gano por un marcador de 1-0 a la selección de Brasil en Arabia Saudita.

Brasil tuvo la oportunidad de abrir el marcador a muy tempranos minutos de comenzar el partido por la vía del penal, pero cuando Gabriel Jesús cobro de una forma nada contundente mando el balón afuera de la portería y perdió la oportunidad de darle la ventaja a la selección de Brasil.

Gabriel Jesus penalty for Brazil against Argentina...



Someone needs to start a petition to remove him as the taker!#BRAARG #GabrielJesus pic.twitter.com/tsMpndSqge