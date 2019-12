Así Fue El Reencuentro De Los 7 Integrantes De OV7

Por Diego Ramos



Despues de el escandalo por el que atraveso OV7 hace unos dias, ayer sus companeros acompañaron a Kalimba a Celebrar sus 15 años de solista y asi dejar en claro que se viene la celebracion de los 30 años.



Y es que hace unos dias OV7 atraveso por una ola de confusion despues de que la empresa manejada por Ari Borovoy, BOBO Producciones, lanzara un comunicado en el cual anunciaba que la banda ya no se presentaria en las cuatro fechas restantes de el 90s Pop Tour.



Esta noticia causo una polemica entre fans y los mismos integrantes de OV7, quienes lanzaron un comunicado en el que expresaban que ellos no sabian de dicha decision de la empresa. Dicho comunicado estaba firmado por 4 de sus integrantes; Lidia, Erika, Mariana y Oscar con excepcion de Ari Borovoy, por lo que se dio a entender que habia problemas dentro de la agrupacion.



Dicha polemica duro varios dias en los que los fans pedian una explicacion del porque de la salida del grupo de dicho tour; misma polemica fue aclarada unos dias despues en un video donde OV7 aclaro que tras 'malos entendidos' las cosas se arreglaron y regresarian a las fechas restantes de el 90s Pop Tour.





Comunicado OV7